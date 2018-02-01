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Минобороны рекомендовало Пентагону отказаться от полетов у границ РФ

1 Февраля 2018 в 15:47
Минобороны рекомендовало Пентагону отказаться от полетов у границ РФ
Фото: lastview.ru

Министерство обороны России прокомментировало заявление Пентагона о небезопасном перехвате российским истребителем Су-27 американского самолета-разведчика над Черным морем. В ведомстве заявили, что ВКС России продолжат обеспечивать «надежную охрану границ воздушного пространства РФ» и рекомендовали Соединенным Штатам «в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить», отмечает RT.

Также в Минобороны России назвали «сопровождением» и не «перехватом» действия российского Су-27, пресекавшего более 2 часов 20 минут попытки американского самолета-разведчика EP-3E Aires-II приблизиться к границе воздушного пространства РФ в районе Крыма.

Ранее в Пентагоне назвали действия российской стороны «небезопасными». 

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