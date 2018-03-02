Не «Гиви» единым. Прилепин предложил свой вариант названия для российского оружия

Писатель и политрук одного из батальонов ДНР поддержал инициативу помощника президента РФ Владислава Суркова назвать новое оружие в честь героя Донбасса.

Помощник президента России Владислав Сурков предложил дать новому оружию, о котором рассказал президент Путин в послании федеральному собранию, наименование «Гиви» - в честь одного из командиров подразделения ополчения Донбасса, сообщают РИА Новости. Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, позывной Гиви, погиб в Донецке в результате взрыва в своём кабинете 8 февраля 2017 года.

В эфире НСН писатель и политрук одного из батальонов ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин назвал эту инициативу «приветом со стороны России» и знаком уважения к героям Донбасса (слушайте аудио):

«[Гиви] действительно легендарный персонаж, опыт которого изучается международными спецслужбами, и настоящий герой того образца, плакаты которого в нашем советском детстве висели на стенах в школах. Я всячески приветствую инициативу Владислава Юрьевича, потому что и Михаил Толстых, позывной Гиви, и Арсен Павлов, позывной Моторола, заслуживают всех и всяческих регалий и памяти. Всем людям, находящимся в Донбассе, и военнослужащим Донбасса такой привет со стороны России очень важен и очень дорог. Владислав Юрьевич продемонстрировал, что Россия ценит и помнит героев Донбасса и воспринимает их как своих личных, российских», - сказал Прилепин.

Напомним, россияне смогут выбрать имя для нового вооружения. Опрос проходит на сайте Минобороны. Речь идет о крылатой ракете неограниченной дальности, беспилотном подводном аппарате и боевом лазерном комплексе. Об их разработке накануне рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

