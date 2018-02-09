Прилепин: Я давно знал, кто убил Гиви и Моторолу

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В эфире НСН писатель и политрук одного из батальонов ДНР заявил, что данные главы ДНР полностью совпали с имевшейся у него информацией.



Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко в пятницу, 9 февраля, заявил, что установлены причастные к убийству ополченца Михаила Толстых (позывной Гиви). Он уточнил, что часть лиц задержаны, ведется активный поиск тех, кого еще не арестовали. Также Захарченко отметил, что некоторые задержанные имеют отношение к убийству командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола).



Еще в октябре прошлого года писатель и политрук одного из батальонов ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин заявил, что знает виновных поименно. По его словам, убийства Толстых и Павлова – дело рук украинских диверсантов. В эфире НСН 9 февраля Прилепин сообщил, что его версия полностью совпала с данными Захарченко.

«На сто процентов информация совпадает. Я тогда уже этой информацией обладал, потому что часть персонажей находились на территории республики (ДНР – прим. НСН) и продолжали работать, часть сразу были арестованы, а часть искали. В любом случае, это та же самая версия, конечно же», - отметил он.

Напомним, что глава ДНР также пообещал, что до конца года будут арестованы все причастные к убийству ополченцев, сообщает РИА Новости.

Напомним, комбат ополчения Арсен Павлов (позывной Моторола) погиб 16 октября 2016 года - в лифте его дома сработала взрывчатка. Михаил Толстых (позывной Гиви) погиб 8 февраля 2017 года в Макеевке. По предварительным данным, его рабочий кабинет обстреляли из огнемета «Шмель».Власти ДНР считают оба случая терактами, организованными украинскими спецслужбами.