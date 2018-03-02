Название для нового вооружения предлагают выбрать россиянам

Название для нового российского вооружения предлагают выбрать гражданам страны. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. Опрос проходит на сайте Минобороны. Речь идет о крылатой ракете неограниченной дальности, беспилотном подводном аппарате и боевом лазерном комплексе. Об их разработке накануне рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

Сегодня стало известно, что Соединенные Штаты планируют провести многочисленные испытания своего гиперзвукового оружия в следующем году, сообщает РЕН-ТВ. Директор Управления перспективных исследовательских программ Пентагона Стивен Уокер заявил, что разработка гиперзвукового оружия является приоритетной задачей его ведомства, которое занимается этим совместно с NASA, сухопутными и военно-морскими силами на протяжении нескольких лет.