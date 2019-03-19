Названы потери США из-за затопления авиабазы с «самолетами судного дня»

Военный эксперт Константин Сивков в эфире НСН оценил ущерб ВВС США от наводнения.

В США затопило военную базу Оффатт в штате Небраска. Причиной стало резкое повышение уровня воды в реках Миссури и Платт. Как сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС полковник Майкл Манион в Facebook, из-за наводнения эвакуировали 20 зданий. При этом вода уже 12 часов остается на одном и том же уровне, добавил полковник.

Ущерб американским ВВС от наводнения одной базы может оцениваться в сотни миллионов долларов, заявил НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

«Если там затопило самолеты, и эти самолеты повреждены потоками воды, то есть вода попала в бортовые информационно-управляющие системы, которые вывели эти самолеты из строя, то потери могут измеряться в сотни миллионов долларов. Обычный самолет стоит от 30-35 миллионов долларов. Десяток таких самолетов — это 300-350 миллионов долларов», — сказал собеседникНапомним, что на авиабазе Оффатт дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют «самолетами судного дня». Также на этой базе находится новейший подземный бункер, из которого осуществляется управление американским ядерным вооружением.