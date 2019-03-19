Названы потери США из-за затопления авиабазы с «самолетами судного дня»

В США затопило военную базу Оффатт в штате Небраска. Причиной стало резкое повышение уровня воды в реках Миссури и Платт. Как сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС полковник Майкл Манион в Facebook, из-за наводнения эвакуировали 20 зданий. При этом вода уже 12 часов остается на одном и том же уровне, добавил полковник.
Ущерб американским ВВС от наводнения одной базы может оцениваться в сотни миллионов долларов, заявил НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.
Напомним, что на авиабазе Оффатт дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют «самолетами судного дня». Также на этой базе находится новейший подземный бункер, из которого осуществляется управление американским ядерным вооружением.