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Армия и вооружение

Названы потери США из-за затопления авиабазы с «самолетами судного дня»

19 Марта 2019 в 10:35
Названы потери США из-за затопления авиабазы с «самолетами судного дня»
Военный эксперт Константин Сивков в эфире НСН оценил ущерб ВВС США от наводнения.

В США затопило военную базу Оффатт в штате Небраска. Причиной стало резкое повышение уровня воды в реках Миссури и Платт. Как сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС полковник Майкл Манион в Facebook, из-за наводнения эвакуировали 20 зданий. При этом вода уже 12 часов остается на одном и том же уровне, добавил полковник.

Ущерб американским ВВС от наводнения одной базы может оцениваться в сотни миллионов долларов, заявил НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

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«Если там затопило самолеты, и эти самолеты повреждены потоками воды, то есть вода попала в бортовые информационно-управляющие системы, которые вывели эти самолеты из строя, то потери могут измеряться в сотни миллионов долларов. Обычный самолет стоит от 30-35 миллионов долларов. Десяток таких самолетов — это 300-350 миллионов долларов», — сказал собеседник НСН.

Напомним, что на авиабазе Оффатт дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют «самолетами судного дня». Также на этой базе находится новейший подземный бункер, из которого осуществляется управление американским ядерным вооружением.
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