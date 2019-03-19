«Самолеты судного дня» ушли под воду в Небраске

В штате Небраска (США) из-за повышения уровня воды в реке Миссури затоплена военная база «Оффатт». Об этом сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион, передает РИА Новости.

По его словам военного, база ушла под воду почти на треть, пострадали 30 из 200 зданий, пишет «Свободная пресса».

Манион добавил, что подтоплены, в том числе, ангары с Boeing E-4B Nightwatch, известными под названием «самолеты судного дня», отмечает Ura.ru.

Кроме того, по словам командующего, около километра взлетно-посадочной полосы находится под водой, передает «Газета.ру».

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