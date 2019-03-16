Российское геооружие вернет США к ДРСМД

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук предположил в беседе с НСН, что российское геооружие заставит США вернуться к соблюдению условий ДРСМД.

Министерство иностранных дел сообщило о принятии ответных мер в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Замглавы ведомства Александр Грушко заявил, что Москва отказывается размещать вооружение на территории Европы первой. Сначала этот шаг должен сделать Вашингтон.

Он заявил, что в случае нежелания европейцев столкнуться с полным военно-политическим и геополитическим подчинением США, возникнет негативная реакция на размещение американских ракет.

Незадолго до этого, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Вашингтон искусственно создает неопределенные ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности . Это может стать причиной возвращения холодной войны.

Сейчас Вашингтон не станет предпринимать никаких агрессивных действий, заверил в беседе НСН действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, генерал-майор в отставке, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин, ранее выступавший советником Михаила Горбачёва, Бориса Ельцина и Владимира Путина по вопросам развития ядерных вооружений. Также он подчеркнул, что России следует выждать время и не предпринимать активных ответных действий.

«Американцы … не собираются в ближайшем будущем развёртывать какие-то новые средства в Европе. Хотя Болтон не дал никаких гарантий, что этого не будет. Я думаю, что в этой обстановке нужно сохранять полнейшее спокойствие пока что. Никаких активных действий кроме заявлений не предпринимать. Всё может ещё быть», — заявил Дворкин.

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в беседе с НСН утверждает обратное. По его мнению, крылатые американские ракеты уже присутствуют на европейских военных базах.

«Да американцы уже поставили в Европу, например, МК-41, беспилотники, которые летают до 2000 км, фактически являясь той же крылатой ракетой при большой боевой нагрузке. США поставили своим партнерам крылатую ракету AGM-158 JASSM. Вот это – факты нарушения ДРСМ американской стороной. И все это уже существует на военных базах НАТО в Европе», - заявил Клинцевич.

Другой эксперт, с которым беседовали журналисты НСН, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков предложил два варианта развития переговоров США и России по ДРСМД.

«Отсюда есть только два выхода: первое, создание обычных крылатых ракет с энергетической установкой на базе ракет А-101 с дальностью всего 10-12 тысяч километров. Второй ответ — это геооружие. Американцы сидят на пороховой бочке, в прямом смысле слова — это и вулкан Йеллоустоун, и разлом Сан-Андреас, и другое. Вся населённая территория США находится в пределах 500 километровой удалённости от берега моря, поэтому необходимо создание оружия особо большой мощности. Речь идёт о боеприпасах калибром в 100 и более мегатонн, которые будут способны инициировать активизацию вулканической активности вдоль разлома Сан-Андреас, либо вызвать мегацунами путём подрыва боеголовок в расчётных точках. Причём, мы для американцев в этом плане неуязвимы — у нас нет технически таких опасных точек. И создание такого оружия заставит американцев сесть за стол переговоров, и тогда мы будем им диктовать свою волю: уберите ракеты средней дальности, системы ПРО, а мы уберём свою супербомбу и крылатые ракеты. По-другому не получится», — заверил Сивков.

По его мнению, действия российских властей не внушают уверенности в том, что развитие событий пойдёт по этому, единственно верному, на взгляд собеседника НСН, сценарию.

Напомним, что договор РСМД от 1987 года не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Соединенные Штаты 2 февраля 2019 года начали шестимесячную процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении Договора. Москва опровергла обвинения, но на демонстрацию ракеты, из-за которой Вашингтон инициировал выход из ДРСМД, иностранные военные атташе в январе не пришли. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией условий Договора.