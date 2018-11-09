«Мёртвой руке» нужна модернизация. В России признали беззащитность перед США

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Экс-глава Главного штаба РВСН заявил, что размещение США ракет средней дальности в Европе заставит РФ отказаться от оборонительной доктрины.

В России признали, что у страны нет эффективного ответа на американские ракеты средней дальности, которые могут быть размещены в Европе после выхода Вашингтона из ДРСМД. Такое мнение выразил бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин, сообщает "Звезда". По его словам, в РФ до сих пор функционирует комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», известный на Западе как «Мёртвая рука», однако в случае его использования будут задействованы лишь те ракеты, которые уцелеют после первой атаки агрессора.

Как уточнил Есин, США вполне способны нанести поражение основной массе российских ракет, а остальные перехватить во время полёта. Генерал-полковник убеждён, что из-за размещения ракет средней дальности в Европе России придётся отказаться от оборонительной доктрины и перейти к доктрине упреждающего удара.

В свою очередь, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН также рассказал о подготовке США к ядерной войне против РФ.

«США сейчас развёртывают системы ракет средней и меньшей дальности по типу “Першинга-2”, только более совершенные, и этими ракетами они рассчитывают нанести обезглавливающий или обезоруживающий удар, чтобы были уничтожены все командные пункты, управляющие стратегическим оружием. Для этого они и разрывают договор РСМД. Это знак, что они перешли к открытой подготовке к ядерной войне. Другого способа уничтожить Россию у них не существует», - подчеркнул аналитик.

При этом ранее Константин Сивков заявлял о необходимости модернизации «Периметра».

«Она была создана в конце 70-ых – начале 80-ых годов. С этого времени прошло 40 лет. Её надо модернизировать в условиях нарастающей военной угрозы со стороны США. Смысл состоит в том, что если система командных пунктов, управляющих стратегическими ядерными силами перестанет функционировать в результате каких-то факторов, то эта система в автоматическом режиме запускает специальные баллистические ракеты, не несущие ядерного заряда, но несущие систему передачи данных, которая даёт на все оставшиеся пусковые установки баллистических ракет морского и наземного базирования команду на разблокировку боевых частей ядерных боеголовок и старт ракет. Даже если будут уничтожены все командные пункты, управляющие ядерными силами, ответный удар будет нанесён», - заключил Сивков.

Напомним, ранее американские СМИ признали бессилие американской системы ПРО перед массированным ударом межконтинентальных баллистических ракет сухопутного и подводного базирования. Это, по версии аналитиков, приведёт к уничтожению США.