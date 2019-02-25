Куда на самом деле целится «Циркон»? Эксперты о российской гиперзвуковой ракете

В эфире НСН военные эксперты обсудили возможности новейшего российского вооружения и цели, которые оно может поражать.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сюжет телеканала «Россия-1», где были обозначены центры принятия решений в США, по которым может нанести удар российская ракета «Циркон». Сюжет был показан в передаче «Вести недели» в воскресенье, 24 февраля. По его словам, Владимир Путин, когда говорил о применении ракеты «Циркон» не называл конкретных географических данных. При этом пресс-секретарь президента добавил, что Кремль не вмешивается в редакционную политику телеканалов.

Напомним, гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» начали испытывать в 2016 году. Достичь восьми скоростей звука удалось на испытаниях в апреле 2017 года. Это стало самой обсуждаемой новостью. Тогда член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков заявил НСН, что появление «Циркона» на вооружении ВМФ РФ резко ослабит американские авианосные силы в морском противоборстве.

«Сроки принятия на вооружение ракеты "Циркон" определены 2020 годом, то есть она уже доведена до того состояния, когда может быть принята в серию. Фактически это первое в мире серийное гиперзвуковое оружие оперативно-тактического радиуса действия. Появление этого оружия на вооружении российского военно-морского флота приведёт к тому, что роль американских авианосных сил конкретно в морском противоборстве будет резко ослаблено в пользу наших тяжёлых атомных крейсеров, которые планируется оснастить этими ракетами "Циркон"», - поделился с НСН эксперт.

Позднее, во время послания Федеральному собранию, которой проходило 20 февраля 2019 года, президент России Владимир Путин затронул тему возможностей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Президент обратил внимание, что ее скорость полета достигает около 9 Махов, а дальность — более 1 тысячи км, кроме того ракета способна поражать как морские, так и наземные цели.

Выступление российского лидера вызвало неоднозначную реакцию со стороны НАТО. В Североатлантическом альянсе назвали неприемлемыми заявления Владимира Путина о том, что российские ракеты могут нацелить на страны НАТО.В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook написала пост, который начинался с фразы: «Зачем так нервничать». Захарова отметила, что ранее в альянсе иронизировали над новыми видами вооружений России. Более того, по словам Захаровой, в начале прошлого года показанную в ходе послания Федеральному собранию анимацию в НАТО назвали «блефом Кремля», которого не стоит опасаться. Теперь же, как подчеркнула официальный представитель МИД России, Запад вдруг «понял, что в объективе» и начал «догадываться» о реальном положении вещей.

Однако генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев в беседе с НСН заявил, что в своём послании глава государства всего лишь повторил слова о том, что в России такую ракету изобрели. При этом отметил, что НАТО действительно есть над чем задуматься.

«Министр обороны Серей Шойгу подтвердил, что всё, что изобретено, уже реализовано в железе. А некоторые военные элементы уже поставлены на боевое дежурство. Поэтому НАТО есть над чем задуматься. А ещё в своём послании он сказал о том, что, если США выйдут из ДРСМД, у нас зеркальный ответ уже готов. Поэтому пусть они тоже выдохнут и успокоятся. Теперь о "Цирконе". У него такие же цели и задачи, как у "Авангарда", "Калибра" и "Кинжала". Только в отличие от них, он имеет уже 20 махов скорость. Ракету практически невозможно ни перехватить, ни уничтожить. Это не единственная его уникальная черта. Его невозможно обнаружить и уничтожить ни средствами ПРО, ни ПВО. Если "Циркон" пущен, то он выполняет все поставленные задачи», - отметил собеседник НСН.

В свою очередь контр-адмирал в отставке, Герой России и кандидат технических наук Всеволод Хмыров рассказал о возможностях новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». По его словам, она способна поразить центры принятия решений в США, тем самым частично подтверждая предположения, которые были сделаны журналистами в программе «Вести недели». Однаков интервью скептично отнесся к таким предположениям.

«В первую очередь "Циркон" предназначен для уничтожения кораблей и коммуникаций, может быть размещен, например, на подводной лодке. Необходимо учитывать, что "Циркон" запускается с кораблей, с моря. Дальность его применения - 500 км. При расчетах траектории полета ракеты это нужно учитывать. Поэтому заявления журналистов вызывают подозрения с точки зрения объективности, не соответствуют истине и несвоевременны», - сказал эксперт.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля Владимир Путин заявил, что Россия не намерена первой размещать запрещенные ДРСМД ракеты в Европе. Однако пойдет на такой шаг в случае, если их разместит в регионе другая страна. По словам президента, Москва в таком случае будет вынуждена разработать и развернуть вооружения, которые можно использовать не только против территорий, откуда исходит прямая угроза, но и против тех, где находятся «центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов».