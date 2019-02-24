«Не соответствуют истине». Ракетчик о потенциальных целях «Циркона» в США

Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России в беседе с НСН критически оценил информацию СМИ о возможных целях российских ракет «Циркон» в США.

В эфире программы «Вести недели» телеканала «Россия-1» озвучены военные центры принятия решений в США. Они могут оказаться потенциальными целями ракет «Циркон» в ответ на ракетную угрозу со стороны США.

В числе таких центров : пункт управления президента США, командный центр комитета начальников штабов Форт-Ритчи, пункт управления ядерными силами Джим-Крик , правительственный пункт управления Кэпмп-Дэвид, пункт управления стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан, здание Пентагона в Вашингтоне.

Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в интервью НСН скептично отнесся к предположениям журналистов.

«В первую очередь «Циркон» предназначен для уничтожения кораблей и коммуникаций, может быть размещен, например, на подводной лодке. Необходимо учитывать, что «Циркон» запускается с кораблей, с моря. Дальность его применения - 500 км. При расчетах траектории полета ракеты это нужно учитывать. Поэтому заявления журналистов вызывают подозрения с точки зрения объективности, не соответствуют истине и несвоевременны», - сказал эксперт.

Также бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России отметил, что точной информацией о целях российский ракет обладают «только Генеральный штаб и главный штаб ВМФ РФ».

«Считаю, тиражировать подобную информацию неправильно», - заявил Сергей Хатылев.

Ранее генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев в беседе с НСН подчеркнул, что в своём послании глава государства всего лишь повторил слова о том, что в России такую ракету изобрели.