Контр-адмирал: США хвалят подлодки России ради увеличения военного бюджета

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Бывший командующий дивизией подводных лодок в эфире НСН предположил, что глава ВМС США хвалит российские подлодки ради денег.

Россия обладает мощным флотом и вкладывает большое количество средств в его развитие. Об этом в интервью CNN заявил командующий ВМС США и глава Объединенного командования сил НАТО в Неаполе адмирал Джеймс Фогго. По его мнению, Москва продолжает вкладывать ресурсы в разработку и производство «очень эффективных» подводных лодок, а российские ВМС являются самым умелым противником Соединенных Штатов».

Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН признал правоту слов своего американского коллеги.

«Оценка правильная, я ее поддерживаю. По сравнению с прошлыми годами, активность нашего флота возросла. Финансирование и разработки, которые идут в Объединенной судостроительной компании, направлены на усиление, как боевой мощи подлодок, так и на повышение скрытности. Это самый важный фактор для подлодок. Для атомных – это уменьшение шумности двигателей, всех механизмов. Следовательно, сокращается дистанция обнаружения таких кораблей и резко возрастает опасность для противников. Второй важный фактор – это совершенствование оружия подводных лодок. Сейчас почти все корабли стали носителями ядерных боезапасов», - рассказал НСН контр-адмирал Хмыров.

Командующий ВМС США Джеймс Фогго уверен, что российские крылатые ракеты «Калибр» являются «очень эффективными». А из тех регионов, где их задействует флот России, они могут «поразить любую европейскую столицу». Однако Джеймс Фогго уверен, что Москва сторона «не будет» их использовать в ближайшее время.

Американский военачальник призвал союзников выделить деньги на развитие средств обнаружения 40 подлодок, 20 из которых около 20 входят в состав Северного флота.

«Что касается подводных сил США, то они длительное время, опережая нашу систему по скрытности и шумности, находились в застое. При активном развитии ВМФ России это стало явно видно. И если сами американцы оценивают это как ослабление, то это справедливо. Но есть еще один момент. Мне кажется, что подобные заявления в адрес потенциального противника, направлены и на американских налогоплательщиков. Нужны их средства для совершенствования своего вооружения. Слушая, какие мы хорошие и мощные, надо понимать, что зачастую власти борются на увеличение военно-промышленного комплекса», - считает экс-командующий дивизией подводных лодок Северного флота России Всеволод Хмыров.

Также американские СМИ написали, что уже к 2022 году примет на вооружение ракеты, способные сбивать спутники. Для уничтожения космических аппаратов на околоземной орбите может предназначаться ракета, замеченная на истребителе МиГ-31 в Подмосковье в сентябре.