США опасается разработки в России сбивающего спутники оружия

Россия к 2022-му году примет на вооружение ракеты, способные сбивать спутники на околоземной орбите. Такие данные озвучили в американской разведке. Речь идёт о новой ракете, которая была замечена в сентябре на истребителе Миг-31 в Подмосковье.

Но американские СМИ пишут, что это была имитация, чтобы протестировать совместимость оружия и самолета. В следующем году планируются учения с пусками имитаций с летательных аппаратов. Само оружие должно пополнить российские арсеналы примерно через четыре года.

Похожие противоспутниковые ракетные системы уже разработаны в Китае и США.

Президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом оружия, отмечает Газета.ру.