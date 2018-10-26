Пятница
26 октября
USD 65.75
EUR 74.99
Горячие новости

США опасается разработки в России сбивающего спутники оружия

26 Октября 2018 в 08:15
США опасается разработки в России сбивающего спутники оружия
Россия к 2022-му году примет на вооружение ракеты, способные сбивать спутники на околоземной орбите. Такие данные озвучили в американской разведке. Речь идёт о новой ракете, которая была замечена в сентябре на истребителе Миг-31 в Подмосковье.

Но американские СМИ пишут, что это была имитация, чтобы протестировать совместимость оружия и самолета. В следующем году планируются учения с пусками имитаций с летательных аппаратов. Само оружие должно пополнить российские арсеналы примерно через четыре года.

Похожие противоспутниковые ракетные системы уже разработаны в Китае и США.

Президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом оружия, отмечает Газета.ру.

Ранее в эфире НСН зампредседателя Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев объяснил, почему нет смысла увеличивать возрастной ценз на покупку личного оружия и добавлять бюрократии в процесс получения лицензии.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.