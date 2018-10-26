США опасается разработки в России сбивающего спутники оружия

Но американские СМИ пишут, что это была имитация, чтобы протестировать совместимость оружия и самолета. В следующем году планируются учения с пусками имитаций с летательных аппаратов. Само оружие должно пополнить российские арсеналы примерно через четыре года.
Похожие противоспутниковые ракетные системы уже разработаны в Китае и США.
Президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом оружия, отмечает Газета.ру.
Ранее в эфире НСН зампредседателя Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев объяснил, почему нет смысла увеличивать возрастной ценз на покупку личного оружия и добавлять бюрократии в процесс получения лицензии.