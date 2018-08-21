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Армия и вооружение

Эксперт рассказал, зачем «Калашникову» боеприпасы образца НАТО

21 Августа 2018 в 10:18
Эксперт рассказал, зачем «Калашникову» боеприпасы образца НАТО

Виктор Мураховский разъяснил НСН, почему новый автомат с боеприпасами образца НАТО — грамотный маркетинг концерна «Калашников».

Новый автомат концерна «Калашников» АК-308 использует боеприпасы образца НАТО. Об этом сообщает «Калашников Media». Представить новый автомат планируется на форуме «Армия-2018», который пройдет в парке «Патриот» с 21 по 26 августа.

Использование боеприпасов образца НАТО рассчитано на увеличение продаж автоматов не только в страны Альянса, но и по всему миру. Об этом НСН рассказал член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский (слушайте аудио).

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«То, что сейчас называют патроном образца НАТО, это, действительно, стандартизированный боеприпас НАТО, но, вообще, он известен по всему миру и распространен. Его используют не только страны НАТО, но и многие другие государства в своем стрелковом вооружении. Поэтому Калашников представил образец своего автомата, который может заинтересовать иностранные государства, не только страны НАТО. Боеприпасы по своим характеристикам не самые выдающиеся, если сравнивать с современными образцами, но их преимущество в том, что они очень широко распространены. Многие предприятия зарубежные выпускают их в больших количествах. Зачастую этот боеприпас используется в охотничьем варианте охотниками по всему миру. Так что я думаю, вполне грамотный маркетинговый ход со стороны концерна Калашникова», — заявил эксперт.

Накануне стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу объявил масштабную проверку боеготовности в Центральном и Восточном военных округа, а также на Северном флоте. Проверка пройдёт в преддверии маневров «Восток-2018» и продлится до 25 августа.
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