Эксперт рассказал, зачем «Калашникову» боеприпасы образца НАТО

Виктор Мураховский разъяснил НСН, почему новый автомат с боеприпасами образца НАТО — грамотный маркетинг концерна «Калашников».

Новый автомат концерна «Калашников» АК-308 использует боеприпасы образца НАТО. Об этом сообщает «Калашников Media». Представить новый автомат планируется на форуме «Армия-2018», который пройдет в парке «Патриот» с 21 по 26 августа.

Использование боеприпасов образца НАТО рассчитано на увеличение продаж автоматов не только в страны Альянса, но и по всему миру. Об этом НСН рассказал член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский (слушайте аудио).