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Шойгу объявил проверку боеготовности в преддверии маневров «Восток-2018»

20 Августа 2018 в 13:35
Шойгу объявил проверку боеготовности в преддверии маневров «Восток-2018»

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил масштабную проверку боеготовности в Центральном и Восточном военных округов, а также на Северном флоте. Проверка прошла в преддверии маневров «Восток-2018», отмечает Ura.ru.

По словам Шойгу, военные учения «Восток-2018» продлятся с 20 по 25 августа. По его словам, в них примут участие военные из Китая и Монголии и они станут беспрецедентными по масштабу. Шойгу отметил, что это крупнейшее мероприятие со времени проведения маневров «Запад-81».

Учения затронут Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, Воздушно-десантные войска, а также дальнюю и военно-транспортную авиацию, передает RT.

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