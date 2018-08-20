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Концерн «Калашников» создал новый автомат

20 Августа 2018 в 19:27
Концерн «Калашников» создал новый автомат

Концерн «Калашников» начал подготовку к испытаниям нового автомата АК-308 в калибре 7,62 мм. В компании рассказали, что вместимость магазина новинки составляет 20 патронов, вес автомата — чуть более 4 кг, общая длина ствола — 415 мм.

В конструкции автомата используется диоптрический прицел и регулируемый по длине складной приклад на четыре позиции. Предусмотрена также возможность установки на ствол новой модели штык-ножа, пишет «Газета.ру».

Ранее сегодня стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу объявил масштабную проверку боеготовности в Центральном и Восточном военных округов, а также на Северном флоте. Проверка прошла в преддверии маневров «Восток-2018», которая продлится пять дней, до 25 августа.

 

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