Концерн «Калашников» создал новый автомат

Концерн «Калашников» начал подготовку к испытаниям нового автомата АК-308 в калибре 7,62 мм. В компании рассказали, что вместимость магазина новинки составляет 20 патронов, вес автомата — чуть более 4 кг, общая длина ствола — 415 мм.

В конструкции автомата используется диоптрический прицел и регулируемый по длине складной приклад на четыре позиции. Предусмотрена также возможность установки на ствол новой модели штык-ножа, пишет «Газета.ру».

Ранее сегодня стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу объявил масштабную проверку боеготовности в Центральном и Восточном военных округов, а также на Северном флоте. Проверка прошла в преддверии маневров «Восток-2018», которая продлится пять дней, до 25 августа.