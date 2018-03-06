Эксперт объяснил пользу колесного танка для борьбы с терроризмом

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Военный аналитик в эфире НСН назвал основные преимущества колёсного танка на базе платформы «Бумеранг».

Основным преимуществом нового колёсного танка на базе платформы «Бумеранг» станет возможность быстрее и эффективнее решать антитеррористические задачи. К тому же, новая боевая машина гораздо лучше будет воздействовать на гражданскую инфраструктуру. Об этом рассказал официальный представитель ООО «Военно-промышленная компания» Сергей Суворов, сообщают РИА Новости.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в эфире НСН подтвердил эффективность колёсной техники в антитеррористических операциях.

«Колесная техника обладает большими возможностями для маршу по дорогам общего пользования (имеется в виду суточный переход). Для войсковых колонн с гусеничной техникой при движении вне дорог суточный переход порядка 300 километров. Колёсная техника может совершать суточный переход на вдвое большее расстояние. Это увеличит её оперативную мобильность. Кроме того, колёсная техника лёгкого и среднего класса может перебрасываться самолётами военно-транспортной авиации. Гусеничная техника требует тяжёлых самолётов (основные боевые танки). Как правило, получается один самолёт – один танк. Если говорим о колёсной технике класса “Бумеранг”, это один самолёт – три машины. Разница существенная. Расход эксплуатационных ресурсов на колёсной технике существенно меньше. Поэтому такие лёгкого и среднего класса колёсные машины успешно применяются в антитеррористических операциях», - поделился с НСН эксперт.

К тому же, как подчеркнул Виктор Мураховский, колёсная техника не разбивает дороги.

«Преимущество [нового танка] – высокая мобильность, потому что гусеничная техника по сравнению с колёсной обладает ограниченным ресурсом. Гусеничная техника разбивает дороги общего пользования, особенно если идёт колонна тяжёлой техники. При парадах на Красной площади на тяжёлую гусеничную технику приходится надевать резиновые башмаки. У таких резиновых башмаков тоже есть ограниченный пробег. Совершить рейс из Подмосковья на тысячу километров – такого не хватит», - уточнил военный аналитик.

В то же время переучиваться на колёсную технику после гражданских автомобилей проще, чем на гусеничную, уверен Мураховский.

«Тех, кто получил права на вождение грузовых автомобилей, буквально за несколько занятий можно переучить на вождение военной автомобильной техники и бронированных боевых машин на колёсной базе. Подготовка механиков-водителей на гусеничную технику (танки, бронетранспортёры на гусеничной базе) требует гораздо большего времени», - заключил в эфире НСН Мураховский.

Напомним, ранее глава «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий рассказал о создании в РФ нового колёсного танка на базе платформы «Бумеранг», сообщает «Звезда». Сейчас платформа «Бумеранг» находится в завершающей стадии испытаний. Пока характеристики нового танка неизвестны. Известно только, что он будет обладать пушку большого диаметра, сообщает «Свободная Пресса» .