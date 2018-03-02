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Армия и вооружение

Эксперт: Перехват гиперзвуковых маневрирующих целей невозможен

2 Марта 2018 в 10:34
Эксперт: Перехват гиперзвуковых маневрирующих целей невозможен

Военный аналитик в эфире НСН рассказал, что подобные системы ПРО невозможны по законам физики.

В США придумали, как ответить России на создание гиперзвукового оружия. Как подчеркнул глава Стратегического командования вооружённых сил Соединённых Штатов Джон Хайтен, Вашингтону нужно создавать средства космического базирования для предупреждения запуска и ликвидации баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов. На эти цели, по словам американского генерала, США нужно несколько миллиардов долларов.

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Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в эфире НСН заявил, что подобные системы смогут только обнаружить, но не противостоять оружию (слушайте аудио).

«Радары – это средство обнаружения, разведки. Сами они противостоять не могут. Не существует противоракет и систем ПРО, которые могут перехватывать, маневрирующие гиперзвуковые цели. Это технически невозможно по законам физики», - подчеркнул Мураховский.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию представил сразу несколько видов новых систем вооружения, в том числе гиперзвукового, пишут «Дни.ру». Как рассказал ранее в эфире НСН заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов, представленный высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» смогут перехватить только 15-20% систем ПВО, которые находятся рядом с южными границами РФ.

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