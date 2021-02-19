Врач: пониженная температура тела может быть признаком болезни

Пониженная температура тела проявляется слабостью и ощущением усталости, но к врачам с этим люди обращаются не часто и совершенно напрасно, говорит врач по медицинской профилактике, терапевт Центра здоровья Коломенской ЦРБ Анастасия Олейникова.

Она говорит, что это может быть признаком нарушения в работе щитовидной железы. Также проблемы могут быть в гипоталамусе, который отвечает за терморегуляцию организма. В нем могут возникнуть опухоли. Еще одной причиной сниженной температуры тела может оказаться инсульт, а также алкогольная и наркотическая зависимость.

Также при дефиците железа в организме и во время строгих диет можно столкнуться с этим симптомом, температуру тела могут понизить и нестероидные противовоспалительные средства, также это может оказаться признаком экземы или дерматита, передает «Радио1».

В случае же беспричинного озноба врач-терапевт, директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой Людмила Лапа советует обратиться к врачу, так как может быть нарушен углеводный обмен, или же понизился уровень инсулина или сахара в крови.

Если же тепло одетый человек выпил чай, а ему все еще холодно, то причина может быть в почках или в нарушении циркуляции крови в капиллярах, отмечает она.



