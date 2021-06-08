СМИ: Жириновский заочно поспорил с Путиным об обязательной вакцинации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что без обязательной вакцинации от коронавируса не получится остановить пандемию.
«Мы к этому подойдем все равно, без этого пандемию не остановить», - цитируют высказывание Жириновского СМИ.
Политик при этом напомнил, что на данный момент в России все прививки добровольные.
В конце мая президент России Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19. Глава государства подчеркнул, что, по его мнению, это нецелесообразно и делать этого нельзя. При этом президент России отметил, что граждане должны сами осознать необходимость вакцинации.
4 июня в ходе Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса самая эффективная в мире и призвал граждан сделать прививки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru