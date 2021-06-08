СМИ: Жириновский заочно поспорил с Путиным об обязательной вакцинации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что без обязательной вакцинации от коронавируса не получится остановить пандемию.

«Мы к этому подойдем все равно, без этого пандемию не остановить», - цитируют высказывание Жириновского СМИ.

Политик при этом напомнил, что на данный момент в России все прививки добровольные.

В конце мая президент России Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19. Глава государства подчеркнул, что, по его мнению, это нецелесообразно и делать этого нельзя. При этом президент России отметил, что граждане должны сами осознать необходимость вакцинации.

4 июня в ходе Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса самая эффективная в мире и призвал граждан сделать прививки.

