Россиянам объяснили, как правильно загорать
Самое безопасное время для желающих загореть без вреда для здоровья - утро до 10 часов и вечер после 16 часов. Об этом говорится в материале «ФедералПресс».
Отмечается, что в дневные часы солнце наиболее агрессивно, поэтому в это время безопаснее находиться в помещении или в глубокой тени. Также защитить кожу поможет одежда из лёгких тканей с длинным рукавом. Следует использовать панамы и солнцезащитные очки.
Не стоит забывать и про солнцезащитный крем. Главное - правильно подобрать его под тип кожи. Наносить его следует не менее, чем за 15–20 минут до выхода на улицу, а обновлять - каждые два часа и обязательно после купания.
Если человек всё же обгорел, то необходимо переместиться в тёмное прохладное место, обильно пить воду, а для охлаждения кожы использовать компрессы. При сильных ожогах следует обратиться к врачу.
Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв заявил, что за загар топлес придётся заплатить штраф от 500 до 1000 рублей, сообщает RT.
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