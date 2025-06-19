Россиянам объяснили, как правильно загорать

Отмечается, что в дневные часы солнце наиболее агрессивно, поэтому в это время безопаснее находиться в помещении или в глубокой тени. Также защитить кожу поможет одежда из лёгких тканей с длинным рукавом. Следует использовать панамы и солнцезащитные очки.

Не стоит забывать и про солнцезащитный крем. Главное - правильно подобрать его под тип кожи. Наносить его следует не менее, чем за 15–20 минут до выхода на улицу, а обновлять - каждые два часа и обязательно после купания.

Если человек всё же обгорел, то необходимо переместиться в тёмное прохладное место, обильно пить воду, а для охлаждения кожы использовать компрессы. При сильных ожогах следует обратиться к врачу.

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв заявил, что за загар топлес придётся заплатить штраф от 500 до 1000 рублей, сообщает RT.

