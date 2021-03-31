Психиатр рассказал, в каком возрасте у ребёнка можно выявить аутизм
Выявить первые симптомы расстройства аутистического спектра у ребёнка можног с двух лет, рассказал доктор медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, главный врач психиатрической больницы №23 подмосковного города Наро-Фоминска Вадим Новиков.
Для этого надо заполнить анкету у участкового врача и пройти скрининг.
Также обязательно получение справки о здоровье ребенка в 6 лет перед школой и еще раньше – для поступления в детский сад, передает «Радио1».
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