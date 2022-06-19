Попова заявила, что необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет
В России нет необходимости в массовой вакцинации против холеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
По её словам, степень риска невысокая. «В том числе для этого мы и работаем, чтобы никому не пришлось экстренно прививаться», — отметила она.
Попов напомнила, что против холеры есть российская вакцина в виде таблетки.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что с 2014 года США, в рамках своей военно-биологической программы на Украине, работали с возбудителем холеры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru