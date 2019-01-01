Украина
Владимир Зеленский уволил главу Днепропетровской области Украины Владимира Резниченко и назначил врио Дмитрия Батуру, сообщает RT.
Днепропетровская область расположена в среднем и нижнем течении Днепра. На севере граничит с Полтавской и Харьковской областями, на востоке — с Донецкой областью, на юге - с Херсонской и Запорожской областями, а на западе — с Николаевской и Кировоградской областями.
Зеленский уволил главу Днепропетровской области
28 июня00:56
Владимир Зеленский уволил главу Днепропетровской области Украины Владимира Резниченко и назначил врио Дмитрия Батуру, сообщает RT.
Днепропетровская область расположена в среднем и нижнем течении Днепра. На севере граничит с Полтавской и Харьковской областями, на востоке — с Донецкой областью, на юге - с Херсонской и Запорожской областями, а на западе — с Николаевской и Кировоградской областями.
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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского // Михайл Маркив
ТЕГИ:Владимир Зеленский