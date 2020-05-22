Защитники ДНР подавляют огневые точки ВСУ

Бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сумели подавить огневые точки украинских силовиков, которые обстреливали территорию ДНР. Согласно информации Управления Народной милиции, обстрел со стороны позиций ВСУ начался сегодня утром.

В результат огня из минометов по селу Верхнеторецкое повреждения получили жилой дом, газопровод и линии электропередачи. Подразделения ДНР определили места дислокации, откуда велась вражеская стрельба, и ответным огнем подавили огневые точки противника.

Кроме того, по данным «Русской Весны», из расположения украинской 10-ой горно-штурмовой бригады была запущена противотанковая управляемая ракета в направлении позиций Народной милиции в районе населённого пункта Ленинское на юге ДНР. Ответным ударом огневая точка противника также была подавлена. Потери со стороны украинских силовиков уточняются.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелВСУДНР
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