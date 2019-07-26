Запрещены поездки из Одессы в ЛНР

Служба безопасности Украины заблокировала автобусные рейсы из Одессы на территорию Луганской народной республики, передает РИА «Новости».

По версии СБУ, маршрут пролегал через территорию России. В качестве диспетчеро рейсов работали жители Харькова. Два человека помещены под стражу.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаЛНР

NSN logoНСН