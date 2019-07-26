Запрещены поездки из Одессы в ЛНР
26 июля23:04
Служба безопасности Украины заблокировала автобусные рейсы из Одессы на территорию Луганской народной республики, передает РИА «Новости».
По версии СБУ, маршрут пролегал через территорию России. В качестве диспетчеро рейсов работали жители Харькова. Два человека помещены под стражу.
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