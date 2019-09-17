В ООН призвали Киев защитить права нацменьшинств

Организация объединённых наций призвала власти Украины принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, сообщает ТАСС. Она представила в Киеве доклад, посвященный соблюдению прав человека в республике.

Богнер напомнила, что накануне на Украине вступил в силу закон об усилении роли украинского языка как государственного. По словам представительницы секретариата ООН, закон о гарантии прав нацменьшинств необходим для того, чтобы уравновесить этот документ, отмечает RT. Богнер призвала Киев «закончить дискриминацию по языковому признаку», которая началась при Петре Порошенко.

Кроме того, глава мониторинговой миссии потребовала от украинских властей отменить привязку выплаты пенсий к регистрации граждан на Украине в качестве временно перемещенных лиц. Также, как сообщает РИА ФАН, Богнер констатировала, что на Украине продолжают выноситься несправедливые приговоры, связанные с конфликтом в Донбассе. Кроме того, она обвинила Киев и в нежелании привлекать к суду виновных за нападения на журналистов.

