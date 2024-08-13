В Госдепе не признали причастность США к атаке ВСУ

США не имеют отношения к атаке ВСУ на Курскую область. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, Вашингтон «не был вовлечен ни в один аспект операции в Курске».

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6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы контролируют 28 населенных пунктов и сумели проникнуть на 12 км вглубь региона и на 40 км по фронту.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина рассматривала разные сценарии внезапного нападения на Россию и получила поддержку от США и Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».