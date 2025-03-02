В детдоме Лисичанска найден список насильно вакцинированных детей
2 марта 202504:01
В одном из детских домов Лисичанска в ЛНР нашли список с именами более чем 20 детей, сообщает RT.
Как оказалось, иностранные врачи принудительно делали им прививки неизвестными вакцинами. Документы обнаружили спецподразделения Росгвардии и сотрудники ФСБ.
Существуют факты того, что к этому причастны международные европейские организации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru