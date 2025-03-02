В одном из детских домов Лисичанска в ЛНР нашли список с именами более чем 20 детей, сообщает RT.

Как оказалось, иностранные врачи принудительно делали им прививки неизвестными вакцинами. Документы обнаружили спецподразделения Росгвардии и сотрудники ФСБ.

Существуют факты того, что к этому причастны международные европейские организации.

