В детдоме Лисичанска найден список насильно вакцинированных детей

В одном из детских домов Лисичанска в ЛНР нашли список с именами более чем 20 детей, сообщает RT.

Как оказалось, иностранные врачи принудительно делали им прививки неизвестными вакцинами. Документы обнаружили спецподразделения Росгвардии и сотрудники ФСБ.

Существуют факты того, что к этому причастны международные европейские организации.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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