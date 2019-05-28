Украина потребует международного статуса для Керченского пролива

Киев намерен добиться определения статуса Керченского пролива как международного. Об этом в эфире радио «Новое время» заявила замглавы МИД страны Елена Зеркаль.

По её словам, для Украины важно добиться такого решения, чтобы снять ряд вопросов относительно правовой неопределённости статуса пролива.

«Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и вопрос правовой неопределенности в том числе», — цитирует Зеркаль Ura.ru.