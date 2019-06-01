Украина без бензина. Цена вопроса.

В субботу, 1 июня, в силу вступил запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Об этом речь идет в постановлении правительства, датируемом 18 апреля прошлого года, пишет Газета.ру.

Сообщается, что в соответствии с документом теперь дизельное топливо, прямогонный и товарный бензин, пропан, бутан и другие виды сжиженного газа станет возможным экспортировать на Украину только по разрешению Минэкономразвития.

Ранее на Украине заявили о подорожании цен на бензин.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил рост цен на топливо на Украине.

«С 1 июня может быть введен не полный запрет на поставку топлива на Украину. Россия просто может снизить его объемы и требовать от Украины получения необходимых лицензий. В условиях, когда Россия является крупнейшим поставщиком топлива на Украину, они вводят против РФ санкции, в ответ на которые Россия в 2019 году вводит свои контрсанкции, подразумевающие получение лицензии украинскими партнерами на поставку нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа», - пояснил аналитик.