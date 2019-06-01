Украина без бензина. Цена вопроса.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН, как Украина может решить проблему топливного дефицита.
В субботу, 1 июня, в силу вступил запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Об этом речь идет в постановлении правительства, датируемом 18 апреля прошлого года, пишет Газета.ру.
Сообщается, что в соответствии с документом теперь дизельное топливо, прямогонный и товарный бензин, пропан, бутан и другие виды сжиженного газа станет возможным экспортировать на Украину только по разрешению Минэкономразвития.
Ранее на Украине заявили о подорожании цен на бензин.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил рост цен на топливо на Украине.
«С 1 июня может быть введен не полный запрет на поставку топлива на Украину. Россия просто может снизить его объемы и требовать от Украины получения необходимых лицензий. В условиях, когда Россия является крупнейшим поставщиком топлива на Украину, они вводят против РФ санкции, в ответ на которые Россия в 2019 году вводит свои контрсанкции, подразумевающие получение лицензии украинскими партнерами на поставку нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа», - пояснил аналитик.
По мнению Игоря Юшкова, возможности обеспечить украинских потребителей продукцией из углеводородов есть, но обойдется в круглую сумму.
«На украинский рынок заходит Белоруссия, которая поставляет продукцию с Мозерского НПЗ. Украина можно покупать топливо из любой европейской страны, однако, здесь встанет вопрос доставки. Если говорить о танкерах, то благодаря одесскому порту, танкеры могут быть, откуда угодно: Италии, Турции, где развита переработка. Вопрос упирается в цену. Но, в любом случае, для потребителя топливо станет дороже», - сделал вывод собеседник НСН.
Ранее российские и украинские экономисты в эфире НСН рассказали о последствиях для двух стран запрета на поставку нефти Киеву.
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