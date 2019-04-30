ЦИК Украины официально признал победу Зеленского

Центральная избирательная комиссия Украины официально обнародовала результаты второго тура выборов президента. Согласно этим данным, Владимир Зеленский получил поддержку 73,22% избирателей, принявших участие в голосовании, передает RT. За действующего президента Петра Порошенко свои голоса отдали 24,45%.

Таким образом, как подчеркивают «Известия», избранным президентом назван кандидат Владимир Зеленский, объявил Центризбирком.

Ранее Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от «несанкционированной» встречи с Владимиром Путиным. «Если ты поедешь на встречу с Путинным — к тебе никто больше с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет, больше никто не приедет», — завил публично Порошенко.

Однако, как завил РИА ФАН член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов, слова Порошенко показывают наглядно ненормальность ситуации, в которую сам действующий президент загнал Украину.

