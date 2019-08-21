Суд на Украине обязал открыть дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина. В материалах суда говорится, что их подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением.
Правда, как отмечают «Известия», суть дела не приводится, также не называется имя истца. Ранее он подал заявление в Бюро, однако там отказались давать ход делу. Против Порошенко и других высокопоставленных лиц на Украине ранее было открыто 11 уголовных дел, по всем экс-президент проходит только в качестве свидетеля.
Как напоминает RT, в начале августа Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможной причастности бывшего лидера страны к организации незаконной переправки лиц через госграницу во время его отпускного визита на Мальдивы.
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