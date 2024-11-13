СМИ: Выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года
Президентские выборы на Украине могут состояться 25 мая 2025 года, сообщает Economist.
По данным журнала, разговоры о смене руководства вызваны падением морального духа в стране. Региональные избирательные штабы мобилизуются, начинается работа над списками кандидатов. Представители одного из вероятных соперников президента Украины Владимира Зеленского на выборах заявили изданию, что выборы нужны, но люди не делают публичные заявления по этому поводу, опасаясь жесткой реакции со стороны президентского офиса.
Согласно оценкам Economist, если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно одержать на них победу, поскольку его не считают «бесспорным военным лидером». Лучшим выходом для него было бы уйти в отставку.
Ранее стало известно, что США рассматривают возможность организовать выборы на Украине в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru