СМИ: Украина решила разобрать Кураховскую ТЭС на запчасти

Украинские власти на фоне нехватки электроэнергии решили разобрать Кураховскую тепловую электростанцию ради ремонта других объектов. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным издания, Киев принял решение о срочном разборе ТЭС весной, операция была почти полностью завершена к концу лета. Как отмечается в материале, «каннибализация собственных энергетических объектов» на Украине с приближением морозов стала самым быстрым решением Киева в пределах своих границ, чтобы «как можно быстрее залатать то, что можно».

По словам главы энергохолдинга ДТЭК Максима Тимченко, разбор ТЭС стал «основным источником оборудования» для электростанций. Гендиректор компании подчеркнул, что «другого выбора» в этой ситуации не было.

Между тем в направлении Курахово продолжается наступление армии России. Военные обходят город с двух сторон, чтобы отрезать ВСУ от снабжения, отмечает РЕН ТВ.

