СМИ: Пресс-секретарь Зеленского уволена
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель уволена со своей должности. Об этом сообщает интернет-издание «Бабель», ссылаясь на советника главы офиса лидера страны Михаила Подоляка.
По данным издания, Подоляк подтвердил увольнение Мендель, подчеркнув, что пресс-секретарь продолжит исполнять свои обязанности «до завершения процессов реорганизации коммуникационной работы» офиса главы государства.
Юлия Мендель заняла пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского после его победы на президентских выборах в 2019 году. С пресс-атташе был связан ряд скандалов, после которых журналистское сообщество требовало ее увольнения. В частности, пресс-секретарь грубо оттолкнула от Зеленского журналиста Сергея Андрушко, попытавшегося задать вопрос главе государства, напоминает Ura.ru.
Кроме того, украинские СМИ ранее неоднократно писали о возможном увольнении Мендель.
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