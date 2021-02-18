Украинцы определили самые коррумпированные институты власти
Почти половина граждан Украины рассматривают коррупцию в качестве главного препятствия для развития страны. Такие результаты социологического опроса публикует Украинский институт будущего.
В ходе исследования участникам надо было перечислить самые коррумпированные, на их взгляд, органы государственной власти на Украине. 38% респондентов считают таковой Верховную Раду, 23% — администрацию президента, 20% — министерство внутренних дел.
При этом, около 45% опрошенных полагают, что наиболее эффективно противостоять разворовыванию бюджетных средств и взяткам способны обычные граждане. Ещё 39% считают, что с этими задачами справятся общественные организации.
Помимо коррупции в числе главных проблем страны украинцы назвали высокие коммунальные тарифы (39%) и маленькие заработные платы (36%).
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