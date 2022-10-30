Рогов: Киев готовит Запорожье к уличным боям

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска делают из города Запорожье укрепительный район, а также готовят его к уличным боям.

«Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города», - цитирует Рогова РИА Новости.

Сейчас город контролируется ВСУ, при этом 70% Запорожской области находится под обороной российских военных. Рогов также рассказал, что ВСУ занимают позиции на 2 и 3 этажах жилых домов, где проживают мирные люди, чтобы ими прикрываться.

