Рогов: Киев готовит Запорожье к уличным боям
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска делают из города Запорожье укрепительный район, а также готовят его к уличным боям.
«Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города», - цитирует Рогова РИА Новости.
Сейчас город контролируется ВСУ, при этом 70% Запорожской области находится под обороной российских военных. Рогов также рассказал, что ВСУ занимают позиции на 2 и 3 этажах жилых домов, где проживают мирные люди, чтобы ими прикрываться.
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