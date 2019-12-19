Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

Никаких иностранных войск на территориях Луганской и Донецкой областей нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции. По его словам, там находятся только местные, и техника у них своя.

Путин отметил, что в Донбассе есть наемники из европейских стран, которые находятся там добровольно.

«Что касается наемников, но там есть и немцы, и французы — но они не составляют основу этих вооруженных формирований», — сказал российский президент.







