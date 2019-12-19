Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе
19 декабря 201913:00
Никаких иностранных войск на территориях Луганской и Донецкой областей нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции. По его словам, там находятся только местные, и техника у них своя.
Путин отметил, что в Донбассе есть наемники из европейских стран, которые находятся там добровольно.
«Что касается наемников, но там есть и немцы, и французы — но они не составляют основу этих вооруженных формирований», — сказал российский президент.
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ФОТО: Дэн Леви/РИА Новости
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