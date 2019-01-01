Путин прокомментировал итоги выборов на Украине
Владимир Путин прокомментировал итоги президентских выборов на Украине. Как пишет «Интерфакс», президент России назвал их «полным провалом политики Порошенко». Также глава государства подчеркнул, что не знает, как теперь будут складываться российско-украинские отношения. По словам Путина, «это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое руководство Украины». При этом российский лидер отметил, что Москва готова к тому, чтобы восстановить отношения в полном объёме, пишет RT.
Ранее в ЦИК Украины завершили обработку всех протоколов. Согласно подсчётам, шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонент – Пётр Порошенко — 24,45%.
Между тем, ранее стало известно, что Владимиру Зеленскому рекомендовали не вести переговоры один на один с российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет Ura.ru, такое мнение высказал экс-сотрудник Минобороны Украины, член команды Зеленского Иван Апаршин.
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