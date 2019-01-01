Против Порошенко возбуждено пятое уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело против Петра Порошенко по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году из-за отсутствия коалиции в Раде, сообщил юрист Андрей Портнов. Еще одним фигурантом в этом деле выступает Андрей Парубий.