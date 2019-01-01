Украина

Против Порошенко возбуждено пятое уголовное дело

18 июня22:06

Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело против Петра Порошенко по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году из-за отсутствия коалиции в Раде, сообщил юрист Андрей Портнов. Еще одним фигурантом в этом деле выступает Андрей Парубий.

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Ранее Портнов зарегистрировал в Госбюро четыре иска против бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает ТАСС.

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ТЕГИ:Петр Порошенко