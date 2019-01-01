Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины
Государственное бюро расследований Украины объявило, что вызвало на допрос 17 июля бывшего президента республики Петра Порошенко. Как отмечает RT, информации о том, в рамках какого конкретно уголовного дела экс-президент должен явиться к следователям, не поступало.
В общей сложности в Государственном бюро расследований открыто восемь производств, по которым проходит Порошенко. Ранее в ГБР также сообщили, что сейчас проводится проверка документов, на основании которых с банковских счетов бывшего украинского лидера были сняты 34 миллиона долларов США наличными.
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