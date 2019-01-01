Украина

Порошенко сменил командующего Национальной гвардией

7 мая21:06

Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова, сообщает «Интерфакс».

Исполняющим обязанности командующего Нацгвардией назначен генерал-лейтенант Николай Балан.

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ФОТО: flickr.com // Юрий Кракатец
ТЕГИ:Петр Порошенко

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