Украина
Исполняющим обязанности командующего Нацгвардией назначен генерал-лейтенант Николай Балан.
Порошенко сменил командующего Национальной гвардией
7 мая21:06
Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова, сообщает «Интерфакс».
Исполняющим обязанности командующего Нацгвардией назначен генерал-лейтенант Николай Балан.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: flickr.com // Юрий Кракатец
ТЕГИ:Петр Порошенко
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»