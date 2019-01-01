Порошенко признал поражение на выборах

Действующий глава Украины Пётр Порошенко пообещал поздравить своего оппонента на выборах главы государства с победой.

Об этом он заявил в своём предвыборном штабе после объявления результатов exit poll.

«Никогда не сдавайся, слышу я, и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-поллов, а они очевидные и дают обстоятельства сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его», - заявил Порошенко.

Напомним, второй тур выборов Украины завершился в 20:00 21 апреля. По данным экзитполлов, кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский набрал 73,2%, Порошенко - 25,3%.

Напомним, что ранее руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил в интервью НСН, что за высокими рейтингами Зеленского может ожидать разочарование избирателей. «По большому счету голосуют за Зеленского только ради того, чтобы не достались голоса Порошенко. Последний стал большим разочарованием для части граждан, поэтому люди лучше отдадут голоса за «кота в мешке»... Если победит Зеленский, то граждан ждет очень большое разочарование. Его ждет обвал рейтинга. Зеленский уже к парламентским выборам может потерять большое количество сторонников», - отметил эксперт.