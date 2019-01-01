Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины

Действующий президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о «майдане». Как пишет RT, об этом сообщил начальник управления специальных расследований надзорного ведомства Сергей Горбатюк. Он напомнил, что Порошенко ждали там во вторник, 7 мая. Также в Генпрокуратуре он должен был подписать старый протокол допроса, который прошел в ноябре 2016 года, отмечает Ura.ru.

Горбатюк добавил, что Петр Порошенко был вызван на допрос 2 недели назад. При этом он отметил, что никто не сообщил ему о причинах неявки действующего президента Украины. Также к нему не обращались с просьбами о переносе допроса.