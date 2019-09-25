Политолог заявил о смерти демократии и начале мировой газовой войны

31 декабря заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину, но стороны до сих пор не пришли к соглашению по новому контракту. Украинская сторона в лице руководства «НафтаГаза» заявляет, что готова пойти на уступки Москве и предложить финансово выгодные условия по прокачке газа в Европу. Сегодня Украина пытается успеть запастись газом на зиму, чтобы пережить этот период вне зависимости от договора с Россией, однако пока украинские газовые хранилища заполнены лишь на 64%, утверждают эксперты.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал о действиях украинских властей, которые променяли будущее своей страны в угоду мировому капиталу.

«То, что мы называем газовыми войнами, а сейчас уже можно говорить о мировой газовой войне, отражает, в какой системе координат находится мировая экономика. Тот капитализм, который мы понимали как общество, в котором царствует конкуренция, способствующая развитию технологий и общества в целом, умерло. Обычно говорят, что на рынке побеждает тот, кто предлагает товары и услуги в лучшем соотношении цена-качество. Сейчас побеждает тот, кто сильнее может свои товары потребителю навязать. То, что происходит на Украине, подтверждает то, что миром управляют транснациональные корпорации. Умерла и демократия. В интересах глобального капитала на Украине был проведен переворот, и к власти были приведены люди, которые согласны продать будущее своей страны в обмен на определенные личные выгоды и работая в интересах крупного капитала. Ни здравым смыслом, ни интересами народа Украины украинская власть не руководствуется», - отметил он.

