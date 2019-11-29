Новости за ночь: Украина сорвала выступление России на форуме в ООН
Главные события ночи по версии НСН.
Делегация Украины не дала депутату Госдумы от Крыма выступить на форуме ООН
Члены украинской делегации прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, который проходит в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека.
На ней планировалось обсудить образование, языки и права меньшинств. Заявления об участии в сессии подали пять представителей Крыма.
Как пояснила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, члены украинской делегации начали активно стучать табличками, а позже направили протест против нашей делегации в секретариат. Секретарь лишил права слова официального делегата от России.
Делегация из Украины также остановила выступление представителя Сербии, когда он рассказал, что неоднократно бывал в Крыму.
Маркировка духов и шин станет обязательной
Маркировка духов и шин, фотокамере и фотовспышек, белья, одежды станет обязательной с 1 декабря. Специальный чип защитит покупателей от подделок. Уникальные коды наносят на каждый товар на производстве. Затем и производители, и продавцы подключаются к единой системе мониторинга и передают в нее данные о движении товара. Это позволяет исключить фальсификат и контрафакт.
Как пояснил «РГ» министр промышленности и торговли Денис Мантуров, общая доля незаконного оборота в легпроме (незаконно произведенных и ввезенных товаров) в розничном звене оценивалась Росстатом в 2017 году на уровне 22,8%, а в 2018 году - 16,2%.
Россию назвали «стихийным бедствием» для Запада
Турецкая газета Sabah сравнила Россию с ураганом. В статье говорится, что Россия наряду с Турцией и Китаем представляет собой «стихийное бедствие», которое угрожает Западу и США. По мнению журналистов, давление, оказываемое независимой политикой Турции, напоминает цунами, Китая – изменение климата, а России – ураган.
Новые стратегические отношения между Россией, Турцией и Китаем снова превратили Москву в центр притяжения, уточняет РИА Новости. Страна продолжает расширять свою зону влияния на Северную Африку.
При этом Россия строит отношения со странами, считающимися ближайшими союзниками США, такими как Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Германия и Франция, пишет Sabah.
Стал известен новый способ мошенничества с картами
СМИ пишут о новом способа кражи денег с банковских карт. Эта целая схема, похожая на игру в наперстки, где также находятся свидетели и актер, таким же образом разыгрывается сценка.
Мошенник якобы забывает карту в банкомате, и когда подошедший следом человек ее возвращает, «жертва» обнаруживает, что на его счете теперь якобы не хватает 5-15 тысяч рублей. При этом в толпе сразу находится человек, подтверждающий версию. Человека пугают тем, что вызовут полицию, мотивируя это тем, что на банковской карте остались отпечатки, что позволит доказать вину.
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