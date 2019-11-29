Новости за ночь: Украина сорвала выступление России на форуме в ООН

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Члены украинской делегации прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, который проходит в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека.

На ней планировалось обсудить образование, языки и права меньшинств. Заявления об участии в сессии подали пять представителей Крыма.

Как пояснила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, члены украинской делегации начали активно стучать табличками, а позже направили протест против нашей делегации в секретариат. Секретарь лишил права слова официального делегата от России.

Делегация из Украины также остановила выступление представителя Сербии, когда он рассказал, что неоднократно бывал в Крыму.

