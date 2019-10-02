Националисты в Киеве проводят акцию против формулы Штайнмайера

Митинг противников согласования Киевом, так называемой, формулы Штайнмайера проходит у здания Верховной рады. Как передаёт RT, в акции участвуют члены националистических организаций, а также поклонники бышего президента Украины Петра Порошенко.

Демонстранты выдвигают и ряд других лозунгов, в частности, некоторые из низ выступают против либерализации рынка земли. Акция собрала немного людей. Это уже второй митинг против согласования формулы Штайнмайера.

Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы по урегулированию в Донбассе согласовали этот документ, который теперь может быть оформлен законодательно на Украине. Речь идёт о законе об особом статусе Донбасса. Как заявил президент Владимир Зеленский, законопроект пройдет публичное обсуждение.

