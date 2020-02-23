На Украине требуют отставки Авакова
В Киеве у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялась акция, участники которой требовали отправить в отставку министра внутренних дел страны Арсена Авакова. В мероприятии участвовали около ста человек, сообщает украинское издание «Громадское» в воскресенье, 23 февраля.
Митингующие требовали справедливого расследования нападений на гражданских активистов и журналистов, в частности - убийства активистки Екатерины Гандзюк из Херсона.
Адвокат Виталий Коломиец, который представляет интересы Дугар, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, рассказал, что сталкивался с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов благодаря системе, созданной Аваковым.
Полиция препятствовала размещению плакатов участников акции непосредственно у входа в президентский офис.
Напомним, в декабре прошлого года Арсен Аваков допустил, что уйдет в отставку после завершения расследования убийства Павла Шеремета, погибшего в июле 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля. Арсен Аваков является министром внутренних дел Украины с 2014 года, напоминают «Известия».
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