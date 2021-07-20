На Украине прокомментировали неявку Шойгу в СБУ
Министр обороны России Сергей Шойгу не явился в управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе для «вручения письменного подозрения». Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в беседе с изданием «Страна».
«Это создает предпосылки, чтоб рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения», — заявил Дехтяренко.
Пресс-секретарь уточнил, что публикация повестки о вызове Шойгу на сайте СБУ была «процессуальным шагом, необходимым для привлечения подозреваемого к ответственности».
Дехтяренко добавил, что СБУ в 2014 году объявила главу российского военного ведомства в розыск, однако срок действия постановления суда на задержание Шойгу истек.
Ранее СБУ «обязала» главу Минобороны РФ 20 июля явиться в управление для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий», напоминает «Свободная пресса». Сергея Шойгу подозревают в «создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований», отмечает телеканал «360».
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