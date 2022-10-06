Музыку в общественном транспорте запретят на Украине с 7 октября
Запрет на музыку в общественном транспорте вводится на Украине с 7 октября в соответствии с новым законом борьбе с «акустическим насилием». С этого дня водителям нельзя будет включать в салоне музыку, воспроизводить аудио из фильмы или другие звуки, за исключением информации о поездке. Запрет относится как к городскому транспорту, так и к пригородным, междугородным, международным маршрутам.
О нововведении объявили в комитете Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Музыку разрешено будет транслировать по индивидуальным наушникам пассажиров.
За нарушения водителей ждут меры дисциплинарного воздействия, а транспортное предприятие могут не допустить к конкурсным процедурам на перевозку. Причём запрет на шум распространяется не только на водителей, но и на пассажиров. Во втором случае нарушители тишины могут быть высажены из транспорта.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в случает нерегулярных перевозок, а также в такси включать музыку в салоне можно с разрешения всех пассажиров.
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