Музыку в общественном транспорте запретят на Украине с 7 октября

Запрет на музыку в общественном транспорте вводится на Украине с 7 октября в соответствии с новым законом борьбе с «акустическим насилием». С этого дня водителям нельзя будет включать в салоне музыку, воспроизводить аудио из фильмы или другие звуки, за исключением информации о поездке. Запрет относится как к городскому транспорту, так и к пригородным, междугородным, международным маршрутам.

О нововведении объявили в комитете Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Музыку разрешено будет транслировать по индивидуальным наушникам пассажиров.

За нарушения водителей ждут меры дисциплинарного воздействия, а транспортное предприятие могут не допустить к конкурсным процедурам на перевозку. Причём запрет на шум распространяется не только на водителей, но и на пассажиров. Во втором случае нарушители тишины могут быть высажены из транспорта.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в случает нерегулярных перевозок, а также в такси включать музыку в салоне можно с разрешения всех пассажиров.

